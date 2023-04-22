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وزارة التعليم: دخول السادس الابتدائى ضمن صفوف التطوير للعام الدراسي المقبل

السبت، 22 أبريل 2023 08:30 م
وزارة التعليم: دخول السادس الابتدائى ضمن صفوف التطوير للعام الدراسي المقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول الصف السادس الابتدائى، ضمن سنوات التطوير العام الدراسى المقبل 2024، موضحة أن التطوير سلسلة مستمرة لجميع الصفوف فى النظام الجديد للتعليم، مؤكدة أنه تم بناء مناهج الصف السادس الابتدائى.

واستثمرت الدولة منذ 2014، فى بناء المناهج فى إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، حيث تم بناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تساهم فى بناء الشخصية المصرية، حيث يستفيد أكثر من 10 ملايين تلميذ فى الصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى من المناهج المطورة والتى تساعد الطفل على بناء الشخصية والعمل الجماعى والتعايش مع الآخرين لأنها تحمل مجموعة من القيم والقضايا والمفاهيم التى يحتاجها الطفل والنشء بشكل عام، كما تعمل المناهج على نقل الطالب من مجرد متلقى للمعلومة إلى التعلم الذاتى والمشاركة الفعالة فى التحصيل الدراسى.


التربية والتعليم

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