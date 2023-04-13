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جدول امتحانات "الترم الثانى" للصف السادس الابتدائى بالجيزة

الخميس، 13 أبريل 2023 02:22 م
جدول امتحانات "الترم الثانى" للصف السادس الابتدائى بالجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها 6 مايو المقبل، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي بالجيزة..

أولا: جدول امتحانات المواد الأساسية

-الخميس 11/5/2023 امتحان مادة اللغة العربية.
-السبت 13/5/2023 امتحان مادة الرياضيات.
-الأحد 14/5/2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم.
-الإثنين 15/5/2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. 

ثانيا: جدول امتحانات مواد خارج المجموع والمستوى الرفيع

-السبت 29/4/2023 امتحان مادة التربية الدينية.
-الأحد 30/4/2023 امتحان المستوى الرفيع.
 
ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم وجهت بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن تراعي الأسئلة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب وأن تكون متدرجة من السهل إلى الأصعب.
 
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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة

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