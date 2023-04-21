السيطرة على حريق فى أرض زراعية بالقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية على حريق شب فى أرض زراعية منزرعة بالقمح مساحة 10 قراريط بالدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى أرض زراعية منزرعة بالقمح بالدواويس دائرة مركز القصاصين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق.

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده إلى الأراضى المجاورة المنزرعة بمحصول القمح دون خسائر بشرية.