السيطرة على حريق فى ميكروباص بطريق نمرة 6 بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية على حريق شب فى سيارة ميكروباص أثناء توقفها بطريق نمرة 6، دون وجود خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أ من الاسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران فى سيارة ميكروباص أثناء توقفها بمنطقة نمرة6 دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، دون خسائر بشرية وكذلك مواجهة امتداد النيران إلى السيارات المتوقفة بالشارع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.