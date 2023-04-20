اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 05:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" يسقط فوق كييف ويتسبب بأصوات انفجارات ضخمة

الخميس، 20 أبريل 2023 05:00 ص
قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" يسقط فوق كييف ويتسبب بأصوات انفجارات ضخمة قمر صناعى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغ سكان مدينة كييف، عن مشاهدة وميض ساطع، وسماع دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية: "أبلغ أهالي كييف عن وميض ساطع في السماء شوهد بعد الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية".

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الوميض في السماء فوق كييف، كان نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض. وتم تفعيل إنذار التأهب للغارات الجوية لتجنب وقوع ضحايا من الحطام المتساقط".

وكان رئيس مكتب زيلينسكي، أندري يرماك، قد نشر على حسابه في "تيليغرام"، تقريرا عن أعمال للدفاع الجوي في سماء العاصمة كييف، لكنه سرعان ما قام بحذفه.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن القمر الصناعي Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager، الذي تم إطلاقه قبل 21 عاما، سوف يسقط على الأرض بين 19 إلى 20 أبريل.


كييف

موسكو

اوكرانيا

ناسا

قمر صناعى

حرب روسيا واكرانيا

روسيا



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا تمنع منتخباتها الوطنية من المنافسة مع روسيا وبيلاروسيا

الجمعة، 14 أبريل 2023 12:03 م

وزير الدفاع الأوكرانى يعتزم الاستقالة من منصبه عقب انتهاء الأزمة الروسية

الإثنين، 17 أبريل 2023 08:56 ص

أوكرانيا تنفذ 5 طلعات جوية ضد تجمعات روسية ونظام صاروخى مضاد للطائرات

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:12 ص

غرق 916 أسرة و225 منزلا بسبب الفيضانات فى أوكرانيا

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:44 ص

المدعى العام الأوكرانى يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة