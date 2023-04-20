تجهيز 129 مركز شباب بالشرقية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية ، إنه بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف تم اختيار 129 مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتجهيزهم لاستقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف فى هذا الشأن للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل المنشآت الشبابية وقضاء وقت سعيد مع أسرهم.

وبدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمراكز الشباب والتي أصبحت منارة رياضية وثقافية تعقد بها الدورات الرياضية والندوات الفكرية والثقافية والدينية، كما يمارس فيها مختلف الأنشطة الرياضية، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف في فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.