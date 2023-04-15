ضبط تجار عملة يحاولون ترويجها بـ"السوق السوداء" فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وذلك حال قيامه بتسليم أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بمحافظة الجيزة مبلغ مالى محول لصالحه من ذات الدولة التى يحمل جنسيتها، وبمواجهتهما أيدا ماسبق وأقر المتهم الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالاشتراك مع (آخر - "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بالخارج)، عن طريق تجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية لذويهم داخل البلاد وهو ما يعرف بنظام " المقاصة "، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.