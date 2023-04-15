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إجلاء رئيس وزراء اليابان من مكان حشد انتخابى بعد سماع دوي انفجار.. واعتقال رجل

السبت، 15 أبريل 2023 10:36 ص
إجلاء رئيس وزراء اليابان من مكان حشد انتخابى بعد سماع دوي انفجار.. واعتقال رجل استهداف رئيس وزراء اليابان فى انفجار
كتبت رباب فتحى

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تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني ، فوميو كيشيدا ، دون أن يصاب بأذى بعد انفجار في ميناء غربي ، بينما تم القبض على مشتبه به بزعم إلقاء المتفجرات ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

 

وكان كيشيدا يزور ميناء سايكازاكي في محافظة واكاياما يوم السبت، لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية. وقالت إذاعة "إن أتش كيه" إن الانفجار وقع قبل أن يبدأ خطابه مباشرة. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع اصابات وتم نقل كيشيدا إلى مقر شرطة واكاياما.

 

وقال كيشيدا عندما استأنف خطابات حملته: "تحقق الشرطة في تفاصيل انفجار الصوت العالي في مكان إلقاء الخطاب السابق. أعتذر لكونى سبب في قلق الكثير من الناس. نحن في منتصف انتخابات مهمة لبلدنا. يجب أن نواصل هذا معًا ".

 

وقالت وكالة "الاسوشيتيد برس" الأمريكية إن الانتخابات الفرعية تجرى في مناطق مختلفة لمجلس النواب بالبرلمان الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر.

 

 

ويأتي الحادث بعد تسعة أشهر فقط من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي أثناء إلقائه خطابًا في الحملة الانتخابية في مدينة نارا الغربية. صدم الاغتيال الأمة ووجد تحقيق لاحق ثغرات في أمن آبي وأدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية للشرطة اليابانية.

 

يأتي الهجوم المشتبه به أيضًا في الوقت الذي تبدأ فيه سلسلة من الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع في نهاية هذا الأسبوع قبل قمة مايو التي ستستضيفها كيشيدا في هيروشيما.

 

وتم القبض على رجل  مشتبه به في مكان الحادث. وأظهرت لقطات من الإذاعة اليابانية عدة ضباط شرطة يرتدون زيا عسكريا وفي ثياب مدنية يتجمعون حول الرجل ويلقونه أرضا. وقالت الإذاعة إن المشتبه به ، الذي تم الإشارة إليه فقط على أنه شاب ، ألقى المتفجرات.

 

وقال رجل في مكان الحادث للمذيع "عندما توقفنا جميعًا أمام المنصة ، بدأ أحدهم يقول" مذنب! "أو شيء من هذا القبيل ، و" ألقيت متفجرات "، لذلك بدأ الجميع يتفرقون بسرعة.

 

وقال "وبعد ذلك ، بعد حوالي 10 ثوانٍ من القبض على الجاني ، وقع انفجار" .

 

 


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