أستاذ بإعلام بنى سويف: المتحدة قدمت نمطا جديدا متنوعا وثريا بدراما رمضان

كتب ـ محمد صبحى

قالت الدكتورة شاهندة عاطف مدرس الصحافة بكلية الاعلام جامعة بني سويف، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تقدم إنتاجا ضخما ومتنوعا وثرى فى مسلسلات رمضان 2023، وتمكنت من إدخال نمط جديد هذا الموسم من خلال تقديم مسلسلات الـ 15 حلقة التي قضت على فكرة الحشو والمط والتطويل وتقديم الرسالة الدرامية بشكل أكثر احترافية، استطاعت من خلالها منافسة المنصات الأجنبية التي أصبحت مؤخرا ملاذ للبعض من الجمهور المصرى لتحقيق إشباع درامى لنوع درامى معين بعيدا عن الاسهاب والحشو .

وأضافت الدكتورة شاهندة عاطف فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت رضا للذوق الشعبى المصرى المصرى وطبقات أخرى من المثقفين، وحققت نجاح باهر فى تقديم قوالب درامية مختلفة والعودة إلى الدراما التاريخية والسيرة الذاتية مثل مسلسلات سره الباتع ورسالة الإمام، ولم تبخل الشركة فى تقديم هذه النوعيات من الدراما .

وتابعت أستاذ الصحافة بجامعة بنى سويف، أنه منذ فترة الدراما المصرية لم تقدم سيرة ذاتية وآخرها مسلسل أم كلثوم، إلى أن ظهرت الشركة المتحدة لتسد الفجوة وتطرح مسلسل إعادتنا من خلاله إلى السير الذاتية للدراما التاريخية والدينية التي كانت متوقفة فى مصر لعقود طويلة .