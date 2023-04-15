مدرس إعلام: دراما المتحدة 2023 اهتمت بمشاكل المرأة وقضاياها

قالت الدكتورة سارة فوزى مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان تضمنت ظهور ملفت للأطفال فى أكثر من عمل وفى أدوار كثيرة بالدراما الرمضانية ومنحهم مساحة كبيرة من حبكة المسلسل.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.