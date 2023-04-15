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مدرس إعلام: دراما المتحدة 2023 اهتمت بمشاكل المرأة وقضاياها

السبت، 15 أبريل 2023 10:34 ص
مدرس إعلام: دراما المتحدة 2023 اهتمت بمشاكل المرأة وقضاياها الدكتورة سارة فوزى مدرس بإعلام القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة سارة فوزى مدرس الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مميزة بشكل كبير هذا العام، خاصة فى ظل عودة البطولة النسائية وارتفاع عدد الشخصيات النسائية فى البطولات الرمضانية، وشخصيات فردية فى بعض الأعمال الدرامية.
 
وأضافت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن لدينا مسلسلات مثل تحت الوصاية وجميلة وضرب نار تتناول المساحة الدرامية فى هذه الأعمال مشاكل المرأة وقضاياها، وكانت هى الأبرز والأوسع على عكس السابق فى الفترات القديمة التى كان ينظر للمرأة فى الدراما على أنها مساعدة للبطل فى أى فرقة عمرية، وهذا العام شهد تحولا كبيرا، وتم منح الشخصيات النسائية مساحة وحقوق المرأة حصلت على مساحتها.

قالت الدكتورة سارة فوزى مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان  تضمنت ظهور ملفت  للأطفال فى أكثر من عمل وفى أدوار كثيرة بالدراما الرمضانية ومنحهم مساحة كبيرة من حبكة المسلسل.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.

 

 


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