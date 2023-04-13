محافظ الوادي الجديد يدشن بدء توريد القمح بصوامع الغلال في الخارجة.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أعمال توريد الأقماح بصوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، والمقامة بسعة 45 ألف طن، يرافقه محمد رجب مدير مديرية التموين، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على جاهزية الصوامع لاستقبال الأقماح المُورّدة هذا العام، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة تبلغ ما يقرب من 440 الف فدان بإنتاجية متوقعة تصل إلى مليون و150 الف طن، مُثمنا التوجيهات الرئاسية برفع سعر حافز توريد القمح دعمًا وتشجيعًا للمزارعين.

كما التقى المحافظ فوجا من طلاب المدارس وأجرى معهم حديثًا تعريفيًا حول دور الدولة في إقامة صوامع الغلال للحفاظ على كميات الأقماح وتقليل الهدر والفاقد، ووجّه بتنظيم رحلات دورية للطلاب؛ للتعرف على إنجازات الدولة والاطلاع على جهودها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن.