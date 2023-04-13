وحدة "سكان الوادى الجديد" تعقد ندوة توعوية عن المشكلة السكانية

نظّمت وحدة "السُّكان" بديوان عام محافظة الوادى الجديد ندوة حول أبعاد القضية السكانية وجهود الدولة لمواجهة زيادة عدد السكان مما ينتج عنه ضغط على الخدمات المقدمة للمواطن ويعيق جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصرى ووجود فجوة بين الموارد الاقتصادية وعدد السكان، والظواهر التى تسببها الزيادة السكانية مثل ظاهرة الزواج المبكر وظاهرة الأمية والبطالة وغيرها، وذلك تحت إشراف سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومتابعة أمنية مسعود مدير الوحدة وبالتعاون مع مركز إعلام الخارجة.

وجرى تنظيم الفعالية انطلاقا من توجّهات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتفعيل دور وحدات السكان ودعم وتنمية الأسرة المصرية وبناء الانسان المصرى، ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان بوزارة التنمية المحلية، وفى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار (سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك).

وأُقيمت الندوة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بحضور جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة ودارين حسين مدير وحدة السكان بمركز الخارجة، وأدار اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكانى، تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

واختُتِمت الندوة بطرح العديد من الحلول الممكنة التى تتمثل فى التوسع فى إنشاء المشروعات القومية وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.