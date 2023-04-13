ضبط ألعاب نارية وشماريخ خلال حملة بمركز الداخلة قبل بيعها فى العيد.. صور

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث المديرية من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها أو بيعها فى الأسواق بمركز الداخلة لخطورتها على المواطنين والأطفال، حيث ورد إخطار بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بإدارة الداخلة، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز المحافظة.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى من إدارة ومباحث التموين بالداخلة للمرور على المحال التجارية المبلغ عنها وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ محظورة البيع وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 998 جنح الداخلة لسنة 2023م بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية التموين بالوادى الجديد، عن استمرار لجان المرور على المحال التجارية بالتعاون بين الوحدة المحلية، وإدارات التموين، ومديرية الطب البيطرى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وذلك لضبط الأسعار والتفتيش على صلاحية السلع المعروضة وعلى تراخيص المحلات ومنع احتكار السلع اللجنة برئاسة رؤساء المراكز والإدارات المعنية والجهات الرقابية.