ضبط 10 طن سماد اليوريا بحملات رقابية مفاجئة بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية،10 طن سماد اليوريا مدعم خلال حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة في إطار احكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت حملة تموينية من إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشى الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 10طن سماد اليوريا المدعم المحظور تداوله خارج الحيازات الزراعية وتم تحرير المحضر رقم 4568 لسنة 2023 بالواقعة وتم تسليم السيارة لمركز شرطة كفر صقر والأسمدة تحت تصرف النيابة العامة.