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شرطة أيرلندا الشمالية تعلن العثور على 4 قنابل بمقبرة قبل زيارة بايدن

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:05 م
شرطة أيرلندا الشمالية تعلن العثور على 4 قنابل بمقبرة قبل زيارة بايدن بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكدت شرطة أيرلندا الشمالية، العثور على 4 قنابل بمقبرة قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن التدخل الأمريكي في أيرلندا الشمالية يجب أن يهدف إلى "التأثير وليس الضغط" وإلا فإنه سيأتي بنتائج عكسية.

 

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني السابق - في برنامج "توداي" على إذاعة (بي بي سي 4)، حسب ما نقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - "عليك استخدام التأثير الأمريكي في العملية بحذر وحساسية. من الواضح أنني كنت على علاقة وثيقة جدًا بالرئيس بيل كلينتون خارج عملية السلام، لكنني وجدته مفيدًا للغاية. كان سيفهم على الفور استراتيجيًا ما هو مهم وما هو غير مهم".

 

وشدد رئيس الوزراء السابق، والذي لعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على اتفاق السلام، على ضرورة أن يخطو بايدن، الذي يفتخر بتراثه الأيرلندي، بحذر.

 


بايدن

ايرلندا الشماليه

قنابل

القاهره الاخباريه

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