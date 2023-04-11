اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"توني بلير" يحذر الرئيس الأمريكي من التدخل في أيرلندا الشمالية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:00 م
"توني بلير" يحذر الرئيس الأمريكي من التدخل في أيرلندا الشمالية "توني بلير"
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن التدخل الأمريكي في أيرلندا الشمالية يجب أن يهدف إلى "التأثير وليس الضغط" وإلا فإنه سيأتي بنتائج عكسية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني السابق - في برنامج "توداي" على إذاعة (بي بي سي 4)، حسب ما نقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - "عليك استخدام التأثير الأمريكي في العملية بحذر وحساسية. من الواضح أنني كنت على علاقة وثيقة جدًا بالرئيس بيل كلينتون خارج عملية السلام، لكنني وجدته مفيدًا للغاية. كان سيفهم على الفور استراتيجيًا ما هو مهم وما هو غير مهم".

وشدد رئيس الوزراء السابق، والذي لعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على اتفاق السلام، على ضرورة أن يخطو بايدن، الذي يفتخر بتراثه الأيرلندي، بحذر.

وقال: "يمكن للأمريكيين أن يلعبوا دورًا مهمًا في هذا الأمر، لكن عليك فقط إدخالهم في الوقت المناسب وفي المكان المناسب".

ويرفض الحزب الاتحادي الديمقراطي العودة إلى تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية بسبب خلاف تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أن يسافر عبر المحيط الأطلنطي إلى أيرلندا الشمالية، شدد بايدن على "التزام بلاده بالحفاظ على السلام وتشجيع الرخاء" في أيرلندا الشمالية.

وغرد الرئيس الأمريكي: "قبل 25 عامًا، اختار زعماء أيرلندا الشمالية السلام. وأنهى اتفاق /بلفاست/ الجمعة العظيمة عقودًا من العنف وجلب الاستقرار"، مضيفا: "أتطلع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية في بلفاست، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام وتشجيع الرخاء".

 


توني بلير

الرئيس الأمريكي

أيرلندا

أيرلندا الشمالية



الموضوعات المتعلقة

الانتفاضة ورحلة البحث عن بديل "أبو عمار" فى أرشيف لندن السرى.. وثائق بريطانية تكشف: "CIA" حاولت استبدال ياسر عرفات بعد "حراك الأقصى".. وتونى بلير دعا لـ"إدارة الأزمة" بشكل هادئ.. وجورج بوش راهن على الأردن ومصر

الخميس، 02 فبراير 2023 08:30 م

الصحف العالمية: أغنى 500 ملياردير فى العالم خسروا 1.4 تريليون دولار فى 2022.. وثائق بريطانية: حكومة تونى بلير أيدت قتل بن لادن قبل 9 أشهر من 11 سبتمبر.. إعلام البرازيل ينعى بيليه ويصفه بـ"ملك كرة القدم الخالد"

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:07 م

وثائق بريطانية: حكومة تونى بلير أيدت قتل بن لادن قبل 9 أشهر من 11 سبتمبر

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 10:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة