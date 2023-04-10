الذكرى الـ25.. سوناك يشيد بـ"الجمعة العظيمة" بالتزامن مع زيارة بايدن لأيرلندا

كتبت: نهال أبو السعود

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اتفاقية "الجمعة العظيمة" التي تم إبرامها عام 1998 لإنهاء الصراع العنيف الذي اتمر لعقود في ايرلندا الشمالية بأنها لحظة رائعة في تاريخ المملكة المتحدة بينما يستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في بلفاست هذا الأسبوع.

وفقا لهيئة الاذاعة البريطانية، من المقرر أن يرحب سوناك برئيس الولايات المتحدة في أيرلندا الشمالية مساء الثلاثاء، وسيحضرون الأحداث في بلفاست للاحتفال بمرور 25 عامًا على الاتفاقية.

وقال سوناك إن الاتفاقية كانت مثال نادر وقوي لأشخاص يفعلون ما لم يكن من الممكن تصوره سابقا لخلق مستقبل أفضل لأيرلندا الشمالية، وقال "إنه ذلك الوعد بمستقبل أفضل الذي قدمناه للجميع في أيرلندا الشمالية والذي سأفكر فيه أولاً وقبل كل شيء خلال الأيام المقبلة"، وأضاف أن "الوفاء" بهذا الوعد كان مسؤوليته كرئيس للوزراء.

سيلقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك كلمة في مؤتمر جامعة كوينز في بلفاست حول اتفاقية الجمعة العظيمة ويستضيف حفل عشاء في 19 أبريل للاحتفال بالذكرى السنوية، كما أعلن أن المملكة المتحدة ستستضيف قمة استثمار إيرلندا الشمالية في سبتمبر.

وقالت الحكومة إنه سيربط المستثمرين الدوليين بشركات أيرلندا الشمالية ويعرض "أفضل ما تقدمه أيرلندا الشمالية".

ووفقا للتقرير، تم توقيع اتفاقية "الجمعة العظيمة" في 10 ابريل 1998، وسيتم الاحتفال بالاتفاق التاريخي في سلسلة من الأحداث حيث من المقرر أن يقوم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق بيل كلينتون بزيارة أيرلندا الشمالية للاحتفال بالذكرى السنوية.

أنهى الاتفاق 30 عامًا من الصراع في أيرلندا الشمالية ، المعروف باسم الاضطرابات، ومنذ ذلك الحين ، تطرقت الاتفاقية إلى كل جانب من جوانب الحياة في أيرلندا الشمالية - من المؤسسات السياسية ، مثل حكومة تقاسم السلطة ، إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكيفية عملها في هذا الجزء من المملكة المتحدة.