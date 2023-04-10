قومى المرأة ينظم 26 جلسة للتوعية المجتمعية داخل قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ، تنظيم 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها صرحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، بأن جلسات الدوار تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

وأوضحت، أن الجلسات استهدفت توعية عدد 1300سيدة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع القنان والإيمان وهلال والشراونة والكلح غرب والسباعية والبصيلية بحري والصعايدة والرديسية قبلى والمفالسة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو ، مضيفة أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.