تنظيم 25 من جلسات الدوار داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى أسوان

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات استهدفت توعية 1250 سيدة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع القنان والإيمان وهلال والشراونة والكلح غرب والسباعية والبصيلية بحري والكلح شرق والصعايدة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو، مشيرة الي أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

من ناحية أخرى، كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الفعاليات والأنشطة المختلفة التى تنظمها مديرية الأوقاف بكافة ربوع المحافظة خلال شهر رمضان المعظم، مشيداً بهذه الجهود التى تقوم بتنفيذها وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة من خلال تكثيف الندوات والبرامج التوعوية والدعوية والتثقيفية خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه، أوضح الشيخ حنفى محمود جهود مديرية الأوقاف بأسوان بأن الخطة الدعوية والتثقيفية لأنشطة المديرية تستهدف تنظيم 17 ألف و 970 ندوة متنوعة خلال شهر رمضان المبارك منها 28 ندوة للملتقى الفكرى بمسجد المطار بأسوان ، و 8 ندوات بقصر ثقافة أسوان ، و 400 ندوة تضم دروس للسيدات ، و 400 ندوة أخرى تضم دروس للنشء وذلك داخل 200 مسجد بكافة الإدارات الفرعية ، بجانب تنظيم 140 ندوة عن المنبر الثابت داخل 35 مسجد ، وندوة عن ملتقى الأجيال بمركز شباب بدر، مشيراً إلى أنه يتم كذلك تنفيذ 150 ندوة عبارة عن قوافل مشتركة مع شركة الكهرباء داخل 6 مساجد بمناطق الخزان والسد العالى، و19 ندوة كقوافل مشتركة مع شركة كيما بمسجد كيما الكبير ، بالإضافة إلى تنظيم 24 ندوة كقوافل مشتركة مع الإتحاد الإقليمى داخل المساجد والجمعيات الأهلية المتنوعة، فضلاً عن تنظيم 8400 ندوة عبارة عن قوافل توعوية دينية ، و 8400 ندوة كدروس للتوعية الدينية وذلك على مستوى جميع المساجد.