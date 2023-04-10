تناول الفاكهة والخضراوات تساهم في حصولك على بشرة صحية

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي السليم الصحي يلعب دورا رئيسا في الحفاظ علي الصحة العامة للاشخاص بشكل عام ويعمل علي تقليل مخاطر الاصابة ببعض الامراض مثل السكر والقلب والرئة والزهايمر ، وبصفة خاصة يساهم في حصولك علي بشرة صحية نضارة طوال الوقت ، ويجعلك في مظهر شبابي لا يتطلب الاعتماد علي المستحضرات باهظة الثمن.

اكد الباحثون من خلال دراساتهم ان تناول العناصر الغذائية التي تحتوي علي البروتينات والفيتامينات والمعادن تجعلك اكثر شبابك وتحميك من امراض الشيخوخة .وفقا لما نشره موقع بزنس إنسايدر.

ومن جانبه قال الدكتور مارك تاجر، اننا نقضي الكثير من الوقت ونبذل الطاقة والمال في وضع المستحضرات على بشرتنا، على أمل الحصول على العناصر الغذائية في الجلد، ولكن تدفق الدم هو الذي يجلب العناصر الغذائية الأساسية من خلال الاطعمة التي تحتوي علي الفيتامينات المناسبة للبشرة .

واشار الدكتور مارك بانه يصعب تقديم برنامج غذائي واحد يتناسب مع الجميع ، لان احتياجات كل جسم تختلف عن الاخر من حيث العمر والمشاكل الصحية وغيرها ، ولكن يجب اتباع نظام غذائي لكل فرد يتناسبه مع احواله العمرية والصحية من اجل حصوله علي بشرة جيدة وشعر واظافر صحية .



النظام الغذائي الصحي لبشرتك وشعرك واظافرك : 1.الفاكهة والخضروات الطازجة تناول الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي من أجل بشرة أكثر صحة، لما تحتويه من الفيتامينات والمعادن بداخلها . تناول الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي من أجل بشرة أكثر صحة، لما تحتويه من الفيتامينات والمعادن بداخلها .

والخضار الورقية الداكنة غنية بالحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين "سي"، والمغنيسيوم، وأكثر من ذلك، وجميعها يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من المركبات، مثل الكولاجين الذي يوفر بنية ومرونة للجلد.



2.الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الفول والحبوب تساعد على منع الجفاف أن الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم، وهو معدن مهم لأكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم.

ويمكن أن يوفر تناول المزيد من الحبوب الكاملة والبقوليات المغنيسيوم لإصلاح الخلايا بشكل أفضل وصيانتها لحماية الجلد من الجفاف والتلف.



3.المأكولات البحرية والمكسرات مصادر جيدة للزنك للحصول على بشرة أكثر صفاء إن الزنك يعد أحد المركبات الشائعة التي يفتقر إليها النظام الغذائي النموذجي، وهو معدن يساعد في تقليل الالتهاب في حالات مثل حب الشباب.

والأسماك، مثل السردين والرنجة والأنشوجة والمكسرات، مثل الكاجو واللوز، غنية بالزنك.ويمكن أيضا أن تكون المأكولات البحرية والمكسرات والبذور مصادر جيدة للدهون الصحية المسماة أوميغا 3، والتي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة.



4.قلل من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية فإن أحد أسوأ المجموعات الغذائية للبشرة تتمثل في أطعمة يأكلها معظمنا يوميا. موضحا: "أكبر مذنب لدينا هو الأطعمة المصنعة".

ويمكن أن تكون المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة ضارة بشكل خاص، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، ويمكن أن تحل محل الماء العادي، ما يجعل من الصعب البقاء رطبا، بحسب تاغر.