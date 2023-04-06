موجة الحر.. 5 نصائح جمالية لمحاربة حرارة الصيف للحصول على بشرة صحية

كتبت ميرفت رشاد

يجب أن يكون التحول إلى روتين للعناية بالبشرة مناسب للموسم جزءًا من خططك للانتقال من موسم إلى آخر، إذا كنت لا تهتم بما يكفي ، فاستعد للعديد من مشاكل الجلد التي قد تسببها الحرارة، قد تتسبب الحرارة الحارقة وارتفاع درجة الحرارة والعرق المفرط في حكة بشرتك وتهيجها وعرضها لظهور البثور، وإليك نصائح العناية بالبشرة للتغلب على موجة الحر، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح للعناية بالبشرة لموجة حارة



1. منظف للوجه واقي من الشمس



احمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية عن طريق تطهير وجهك مرتين يوميًا بمنظف للوجه غير مثير للحساسية وخالي من الرائحة والمواد الكيميائية أو الكحول وله تركيبة غير رغوية، سيحمي ذلك بشرتك من إتلاف الأشعة فوق البنفسجية.

2. قشر بشرتك



البشرة النظيفة هي نتيجة التقشير في الوقت المناسب، اختر مقشرًا يخفف الالتهاب ويعزز ليونة البشرة ويزيل الجلد الميت بلطف، يحسن التقشير المنتظم نسيج الجلد ، ويؤخر ظهور التجاعيد ، ويحافظ على مظهر البشرة شابة وحيوية مع تقليل مخاطر ظهور حب الشباب أو تفشي المرض.

3. الترطيب هو المفتاح



تسبب الحرارة الحارقة التعرق المفرط ، مما يجعل الجسم يفقد العديد من العناصر الغذائية والمعادن الحيوية، يُستكمل هذا الخسارة بإعطاء بشرتك جرعة من الماء على فترات متساوية، في حين أنه من المعروف جيدًا أن الحصول على ثماني ساعات من النوم كل ليلة وشرب ثلاثة لترات من الماء يوميًا هو الحل الأمثل للحفاظ على صحة الجلد والشعر ، إلا أنه من الضروري أيضًا حماية الجلد خارجيًا.،كريم النهار القائم على حمض الهيالورونيك ، والذي يشتهر بقدرته على ترطيب البشرة ، يعمل العجائب عندما تشعر بشرتك بالجفاف والتلف. إنه غير دهني ، يمتص بسرعة ويرطب لمدة تصل إلى 12 ساعة.

4. صيغة الإصلاح الليلي



أفضل وقت للشفاء وإصلاح الجلد في الليل، تحدث عملية تجديد الخلايا بسرعة أكبر في الليل ، لذلك من الضروري اختيار كريم ليلي جيد، تغذي الكريمات الليلية وتحسن مرونة البشرة الطبيعية وتعزز دورة الإصلاح الليلية لتجديد البشرة وتنشيطها أثناء النوم، ويمكنه أيضًا تفتيح لون البشرة وإيقاظك منتعشًا ومتوهجًا.

5. قوة فيتامين سي



أخيرًا ، من منا لا يريد بشرة مشرقة في الصيف؟ لا شيء أفضل من غرس فيتامين سي في نظام العناية ببشرتك، مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي جيدة في مكافحة آثار الدخان والتلوث والتعرض لأشعة الشمس، علاوة على ذلك ، فإنه يشجع على إنتاج الكولاجين والإيلاستين مع تثبيط الميلانين بشكل خاص لتقليل ظهور فرط التصبغ وتفاوت لون البشرة.