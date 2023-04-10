أخبار 24 ساعة.."أمطار غزيرة" وموجة تقلبات جوية ذروتها الأربعاء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"أمطار غزيرة".. الأرصاد تُحذر من موجة تقلبات جوية ذروتها الأربعاء
التعليم: دراسة مقترح لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس المكفوفين
المفتى: الاختلاف ليس شرا ما دام لا يضر بالترابط.. والإفطار عند المسيحى جائز
شيخ الأزهر: يدعو للاجتهاد للخروج بفقه وفتاوى جديدة تبين للناس حقيقة «التعدد»
الهيئة الإنجيلية تنظم إفطار 2500 من مزارعي مبادرة "ازرع" في المنيا
تعرف على طرق الوصول إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور
أمسية رمضانية بروح مصرية فى النادى الثقافى المصرى بنيويورك.. صور
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