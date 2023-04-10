اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 12:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.."أمطار غزيرة" وموجة تقلبات جوية ذروتها الأربعاء

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:08 ص
أخبار 24 ساعة.."أمطار غزيرة" وموجة تقلبات جوية ذروتها الأربعاء
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

"أمطار غزيرة".. الأرصاد تُحذر من موجة تقلبات جوية ذروتها الأربعاء

التعليم: دراسة مقترح لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس المكفوفين
المفتى: الاختلاف ليس شرا ما دام لا يضر بالترابط.. والإفطار عند المسيحى جائز
شيخ الأزهر: يدعو للاجتهاد للخروج بفقه وفتاوى جديدة تبين للناس حقيقة «التعدد»
الهيئة الإنجيلية تنظم إفطار 2500 من مزارعي مبادرة "ازرع" في المنيا

 


الارصاد

امطار وتقلبات الجو

درجات الحرارة

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة