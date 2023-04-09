تعرف على طرق الوصول إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية وتعتمد أساسا على مفهوم النقل فى الجمهورية الجديدة.

ويأتى ذلك في إطار خطة وزارة النقل بتطوير كافة قطاعات نقل الركاب والبضائع فى مصر والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفى إطار تنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

وتتضمن وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة ( خطوط الجر الكهربائي (شبكة المترو / القطار الكهربائى الخفيف LRT ) - النقل بالحافلات من القاهرة الكبري إلي العاصمة الإدارية الجديدة - النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وترتكز الأسس الرئيسية التى يعتمد عليها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على استخدام وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT – مترو الأنفاق، وإستخدام أماكن الإنتظار للسيارت الخاصة (Park & Ride ) والمتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائى الخفيف، وحيث تم التعاقد مع عدد (9) شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الإنتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة "السادس من اكتوبر والشيخ زايد / 15 مايو / بلبيس / بنها /القناطر".