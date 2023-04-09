الهيئة الإنجيلية تنظم إفطار 2500 من مزارعي مبادرة "ازرع" في المنيا

كتب: محمد الأحمدى

فى إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، نظمت، اليوم الاثنين، الهيئة القبطية الإنجيلية، إفطارًا لعدد 2500 من مزارعى مبادرة ازرع بمحافظة المنيا، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبحضور الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ووكلاء الوزرات والقيادات التنفيذية بالمحافظة والكوادر المحلية الداعمة لمبادرة ازرع، وذلك بمقر تدريب الهيئة القبطية الإنجيلية بإطسا سنتر.

من جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "الهيئة مستمرة فى تقديم خدماتها فى باقى محافظات "ازرع"، وغدًا إفطار 5000 مزارع فى الفيوم وأسيوط والدقهلية، كما تحرص الهيئة الإنجيلية خلال شهر رمضان على تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، بجانب استكمال أنشطة مبادرة ازرع".

وخلال حفل الإفطار عبر الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، عن سعادته الكبيرة بهذا الإفطار الوطنى الكبير وقال: "محافظة المنيا اليوم تشهد عملًا وطنيًّا مخلصًا يعكس قدرة التحالف الوطنى والهيئة الإنجيلية على تقديم خدمات حقيقية للمواطن".

كما شارك عدد من مزارعى مبادرة "ازرع" بكلمات شكر وتقدير لما تقدمه المبادرة من خدمات زراعية لهم ويطلبون أن نتوسع أكثر فى العمل فى مبادرة ازرع لتتناول بجانب القمح والفول الصويا العمل والمساندة لصغار المزارعين فى الذرة ومحاصيل أخرى.