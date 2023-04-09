اليوم السابع
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أمسية رمضانية بروح مصرية فى النادى الثقافى المصرى بنيويورك.. صور

الأحد، 09 أبريل 2023 10:25 م
أمسية رمضانية بروح مصرية فى النادى الثقافى المصرى بنيويورك.. صور أمسية رمضانية بروح مصرية للنادى الثقافى المصرى بنيويورك
كتب محمود راغب

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نظم النادى الثقافى  المصرى فى نيويورك، أمسية رمضانية بروح مصرية اجتمع فيها على مائدة إفطار رمضانية أبناء مصر فى الساحل الشرقى من الولايات المتحدة الأمريكية فى مدينة نيويورك على ضفاف البحيرة فى منطقة أستاتن أيلاند ، حيث تزامنت الأمسية مع أجواء شهر رمضان  وعيد القيامة المجيد.
 
وقال نشأت زنفل نائب النادي الثقافي المصرى ، أنها لم تكن المرة الأولى التى يحرص أبناء مصر فى الخارج على إحياء هذه المناسبات التى تجمعهم ومن خلالها يكون حرصهم على إظهار أجمل ما يتميزوا به من عادات وتقاليد يعتزوا بها جيلا بعد جيل.
 
وحرص  القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية على مشاركة أبناء الجالية مناسباتهم وفعالياتهم، حيث جاءت بحضور  الوزير مفوض محمد الحلوانى والمستشار شريف الفخرانى والدكتور أحمد دويدار إمام المركز الإسلامي فى وسط مانهاتن (مسجد عثمان بن عفان )، وكلا من الدكتور العيوطى والدكتور ظريف باسليوس والمهندس محمد السلاوى من أبناء الجالية ، ومن النادى الثقافى المصرى المهندس طارق سليمان ونشات زنفل وحسين ايمان والدكتورة نهى عدلى والدكتورة هالة سالم الدكتور محمد رمضان و حسن سليمان والدكتور جورج عبد السيد ، والدكتورة ايمان ابو الفتوح، ومنتدى الفكر والفن ممثلا فى الدكتور محمد السعدنى والدكتور جمال موسى والدكتورة ولاء حسب النبى.
 
 
كما شارك بالحضور ظباط شرطة من نيويورك ونيوجرسي وشخصيات عامة وممثلى منظمات مجتمع مدنى جوزيف بطرس ، وسط أجواء روحانيات رمضان والمطربة الشابة (نرمين وصفى ) وصوتها المتميز فى أغنية (وحوى يا وحوى ) أعادت ذاكرة الحاضرين لأجواء رمضان فى مصر أم الدنيا. 
 
وأكد زنفل، ستظل المناسبات تجمع أبناء مصر فى الخارج استمرارا لروح المحبة والارتباط بالوطن .
 
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النادى الثقافى المصرى فى أمريكا

المصريين فى الخارج

ابناء الجاليه المصريه فى الخارج

المصريين فى امريكا



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