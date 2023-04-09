اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين الإفطار بالجامع الأزهر.. صور

الأحد، 09 أبريل 2023 08:27 م
وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين الإفطار بالجامع الأزهر.. صور وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات الإفطار الجماعي
كتب لؤى على

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تفقد  الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور أتى خضر  رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر؛ تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، حيث كثف المسؤولون والعاملون بالجامع الأزهر نشاطهم لتجهيز صحن الجامع لاستقبال الصائمين وفرش لوازم الإفطار في صفوف منتظمة، للحفاظ على النظام وتسهيل عملية الإفطار.
 
 
و شارك وكيل الأزهر الشريف الطلاب الوافدين بالأزهر الإفطار الجماعي، وسط أجواء يسودها الفرحة والوقار، وذلك في إطار الدور الإنساني والديني والوطني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.
 
 
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).
 
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الازهر



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