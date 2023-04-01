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مقتل شخص وإصابة 28 آخرين فى انهيار مسرح بأمريكا

السبت، 01 أبريل 2023 05:49 م
مقتل شخص وإصابة 28 آخرين فى انهيار مسرح بأمريكا بايدن
كتب أحمد عرفة

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بمصرع شخص وإصابة 28 آخرون،  عندما انهار سقف أحد المسارح الموسيقية، في وسط مدينة بلفيدير، بولاية إلينوي، وتم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وشوهد العديد من الأشخاص على نقالات الإسعاف.
 
أدى الانهيار إلى تحطم واجهة المسرح وسرادقه في الشارع، مما أدى إلى تناثر الطوب والحطام في المنطقة، حيث سارع المستجيبون الأوائل لمساعدة الجرحى، فيما أصدر جي بي بريتزكر، حاكم إلينوي، بيانًا بشأن الانهيار، قال فيه:"تراقب إدارتي عن كثب انهيار السقف في مسرح أبولو في بلفيدير الليلة". 
 
وأكد البيان أن بريتزكر كان على اتصال بالمسؤولين للحصول على التحديثات، ولتوجيه أي موارد متاحة.
 

مسارح

موسيقى

بلفيدير

امريكا

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