اليوم السابع
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الرئيس الأمريكي يتعهد بمساعدة المتضررين من العواصف فى ولاية مسيسيبي

السبت، 01 أبريل 2023 12:14 م
الرئيس الأمريكي يتعهد بمساعدة المتضررين من العواصف فى ولاية مسيسيبي الرئيس الأمريكي بايدن
أ ش أ

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة المتضررين من العواصف القوية التي اجتاحت ولاية مسيسيبي الأمريكية .

وقال بايدن في كلمته خلال تفقد المناطق المتضررة بولاية مسيسيبي - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - إن " الحكومة الفيدرالية ستقدم كل المساعدات حتى تعود المنطقة إلى سابق عهدها ".

وأضاف " لن نترك أي شيء خلفنا دون وضع خطة للترميم وسنقوم بإنجاز وإصلاح ، ولن نغادر هذا المكان دون أن نتأكد من أن المساعدات الفيدرالية ستصل باستمرار لإقامة مساكن مؤقتة والمساهمة في أعمال التصليح وتوفير القروض لتعويض خسارة الممتلكات ".

وأكد أن الوضع في ولاية مسيسيبي صعب للغاية، لكن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ستقوم بتقديم الدعم حتى تعود المنطقة إلى ما كانت عليه سابقا .

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الأحد الماضي حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي عقب العاصفة القوية التي اجتاحت الولاية وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وشردت المئات في منطقة رولينج فورك .

 


الرئيس الأمريكي

العواصف فى ولاية مسيسيبي

ولاية مسيسيبي

العواصف

عواصف



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