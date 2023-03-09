مسجل خطر يقتل جاره بمنطقة الدخيلة الجبل فى الإسكندرية

الاسكندرية اسماء على بدر

قتل عامل شاب، له معلومات جنائية مسجلة، جاره طعنًا بسكين بالساق اليمنى إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي غربي الإسكندرية، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من مستشفى قصر الشفاء بوصول المدعو «محمود.أ.م» 27 عاما، مصاب بجرح طعني نافذ بالساق اليمنى وتوفى.

انتقل ضابط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المذكور والمدعو «يوسف.خ.ال» 21 عامًا، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل، له معلومات جنائية مسجلة، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

التحريات كشفت تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب، وتبين من التحريات تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أدى لإصابة الأول التي أودت بحياته وإصابة الثاني بجرح قطعي بفروة الرأس.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «سكين» واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.