فوائد صحية لتناول بذور الكتان.. منها تحسين عملية الهضم

كتبت ميرفت رشاد

من تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض إلى تحسين الوظيفة الإدراكية ، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد بها إضافة بذور الكتان إلى وصفاتك في دعم صحتك العامة، يمكنك جني بعض الفوائد المذهلة لبذور الكتان بإضافة ملعقة واحدة فقط إلى روتينك اليومي، وإليك ما يحدث لجسمك عند تناول بذور الكتان وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1. بذور الكتان مليئة بالألياف



إذا كنت تبحث عن زيادة كمية الألياف التي تتناولها بسهولة ، فإن إضافة بذور الكتان إلى وجبتك يمكن أن تكون طريقة رائعة للبدء، تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الكتان الكاملة على 3 جرامات تقريبًا من الألياف ، وهو ما يعادل 11٪ من القيمة اليومية الموصى بها.

2. مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية



بذور الكتان غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع جسمك إنتاجها، الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الطعام - وبذور الكتان مليئة بها، شكل عام ، ثبت أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية يقلل الالتهابات في الجسم ، مما يساعد في منع تطور الأمراض المزمنة.

3 تفيد صحة قلبك بشكل عام



تظهر الدراسات أن استهلاك بذور الكتان يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، من الفوائد الأخرى لبذور الكتان المرتبطة بالقلب أنه يمكنها أيضًا خفض ضغط الدم بشكل فعال ، وهو أمر مهم للوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

4. تساعد في الهضم



ثبت أن استهلاك بذور الكتان يغير بشكل إيجابي ميكروبيوم الأمعاء أثناء الهضم عن طريق زيادة النباتات البكتيرية في أمعائك. كما أنه يقلل من وجود بكتيريا Proteobacteria و Porphyromonadaceae ، والتي تم ربطها بمرض الكبد الكحولي .

5. تساعد في إدارة الوزن



يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة جسمك على المدى الطويل ، لذا فإن دمج بذور الكتان في نظامك الغذائي يمكن أن يكون وسيلة أساسية للحفاظ على وزنك في رقم صحي، على وجه الخصوص ، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في بذور الكتان في الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت.