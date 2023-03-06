أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة.. أبرزها الأطعمة المقلية

كتبت إيناس البنا

هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها على معدة فارغة لأنها يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم أو حرقة المعدة أو ارتداد الحمض، فيجب تجنب الوجبات التي يصعب هضمها أو التي تحتوي على الكثير من السكر أو الدهون أو التوابل.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة التي يجب تجنبها على معدة فارغة وفقا لموقع " onlymyhealth

الأطعمة المقلية



الأطعمة المقلية غنية بالدهون وتستغرق وقتًا طويلاً للهضم ، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم وحرقة المعدة عندما تكون معدتك فارغة، عند تناول الطعام المقلي على معدة فارغة ، يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في زيادة مستويات السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى التعب والدوار والشعور بالامتلاء المفرط. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية على معدة فارغة إلى زيادة مستويات الكوليسترول ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشروبات الكربونية



شرب المشروبات الغازية على معدة فارغة يمكن أن يسبب انزعاج المعدة والانتفاخ بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود فيها، يمكن أن يتسبب غاز ثاني أكسيد الكربون في إنتاج المعدة للحمض الزائد وخلق بيئة حمضية، هذا يمكن أن يهيج بطانة المعدة ويسبب التقلصات وعسر الهضم.، يمكن أن تسبب المشروبات الغازية أيضًا الغازات والانتفاخ بسبب عملية تسمى "الكربنة".

الأطعمة المصنعة



عند تناول الأطعمة المصنعة على معدة فارغة ، يمكن أن تسبب ارتفاعًا غير صحي في مستويات السكر في الدم ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المكرر والدهون والصوديوم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية ، مثل الصداع والتعب وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المصنعة على معدة فارغة أيضًا إلى عسر الهضم واضطراب المعدة بسبب نقص الألياف فيها، يعد تناول وجبة متوازنة تحتوي على أطعمة كاملة غنية بالمغذيات خيارًا أفضل بكثير للصحة العامة.

الحمضيات



يجب تجنب تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم أو ارتجاع المريء. تحتوي ثمار الحمضيات على كمية كبيرة من حامض الستريك ، وهو مادة مهيجة لبطانة المعدة، قد يؤدي تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة إلى زيادة إنتاج الحمض ، مما يسبب تهيجًا وانزعاجًا وحتى ألمًا.

منتجات الألبان



لا يُنصح عمومًا بتناول منتجات الألبان على معدة فارغة حيث يصعب هضمها. تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي على اللاكتوز ، وهو نوع من السكر يوجد بشكل طبيعي في الحليب.

عند تناول منتجات الألبان على معدة فارغة ، قد لا يتم تكسير اللاكتوز وامتصاصه بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى مضايقات في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والإسهال. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من الدهون ، والتي يمكن أن تبطئ عملية الهضم وتسبب عدم الراحة.

المشروبات المحتوية على الكافيين

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معدية حادة أو قرحة في المعدة أو متلازمة القولون العصبي بعدم تناول القهوة على معدة فارغة ؛ قد يحفز إفراز المعدة.