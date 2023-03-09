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ضبط المتهم بقتل طفل فى حفل عرس بشبين القناطر والتصريح بدفن الجثة

الخميس، 09 مارس 2023 08:18 م
ضبط المتهم بقتل طفل فى حفل عرس بشبين القناطر والتصريح بدفن الجثة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية- إبراهيم سالم

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نجحت جهود مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى ضبط المتهم بإطلاق الأعيرة النارية فى حفل عرس بقرية كفر الدير، ما اسفر عن مصرع طفل عمره 9 سنوات، حيث نجحت الجهود فى أقل من ساعة من زمن وقوع الجريمة فى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم نقل الطفل الى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول طفل عمره 9 سنوات جثة هامدة إثر طلق نارى.
 
انتقلت على الفور قوة أمنية بالفحص تبين أن الطفل أصيب بطلق نارى أثناء وجود فى حفل عرس بقرية كفر الدير دائرة المركز ما أسفر عن ومصرعه متاثرا بإصابته.
 
وتمكنت مباحث مركز شبين القناطر فى أقل من ساعة من زمن وقوع الجريمة من ضبط المتهم ويدعى "ع س"، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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