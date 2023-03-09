مصرع عامل وإصابة نجله فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق نوى شبين القناطر

شهد طريق نوي شبين القناطر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب تروسيكل، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة نجله، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفي بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وكذلك موالاة الاستعلام عن حالة المصاب بالحادث، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقت مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب تروسيكل في طريق نوى – شبين القناطر ووجود مصاب ومتوفي، بدائرة المركز.
على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير عامل يدعى "ا س"، بتروسيكل قيادته، يرافقه نجله "م ا س"، انقلب بهما التروسيكل على طريق نوى – شبين القناطر، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثانى، وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
مصرع عامل وإصابة نجله فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق نوى شبين القناطرالخميس، 09 مارس 2023 01:05 م
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شهد طريق نوي شبين القناطر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب تروسيكل، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة نجله، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفي بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وكذلك موالاة الاستعلام عن حالة المصاب بالحادث، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
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