اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 10:13 ص
أكرم القصاص
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"رحلة نساء مصريات ملهمات" حلقة نقاشية فى المعهد الفرنسى بالإسكندرية اليوم

الخميس، 09 مارس 2023 10:00 ص
"رحلة نساء مصريات ملهمات" حلقة نقاشية فى المعهد الفرنسى بالإسكندرية اليوم المعهد الثقافى الفرنسى
الإسكندرية أسماء على بدر

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ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية حلقة نقاشية حول موضوع المرأة والعمل "رحلة نساء مصريات ملهمات"، اليوم الخميس، بمقر المعهد فى إطار اليوم العالمى لحقوق المرأة، يدور النقاش حول 5 نماذج من النساء الملهمات اللاتى عملن فى مجالات مهنية تواجه فيها المرأة تحديات كبيرة.
 
ويشمل اللقاء استضافه خمس نساء ملهمات وهن هبة راشد ، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة مرسال 2021 ، مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، ملك العشيرى مدير الإدارة والتشغيل لممشى أهل مصر، سالي سمير رسامة كتب أطفال مصرية، فازت بجائزة الدولة التشجيعية عام 2022 في فئة "كتب الأطفال" عن كتاب "أشكال تملأ بيتي"، ماري لويس بشارة مصممة أزياء ، ويتضمن سلسلة من الأسئلة والأجوبة مع الجمهور ستختتم هذه الحلقة النقاشية يديرها محمد البيطار، الإعلامي بالقناة المصرية 2.
 
 
 


 

 


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