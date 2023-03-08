موسكو: تحركات الناتو بآسيا والمحيط الهادى قد تؤدى لصراع كبير

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الروسية، إن تحركات الناتو بآسيا والمحيط الهادى قد تؤدي لصراع كبير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعمهما المستمر لأوكرانيا مع دخول الأزمة الروسية عامها الثانى، بما فى ذلك التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها.

وناقش الرئيسان، بحسب ما أورده البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، سبل التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادى، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد.

كما أكد القادة مجددا التزامهم بالتنسيق الوثيق بشأن تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاديات الطاقة النظيفة.