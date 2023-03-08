وناقش الرئيسان، بحسب ما أورده البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء سبل التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد.

كما أكد القادة مجددا التزامهم بالتنسيق الوثيق بشأن تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاديات الطاقة النظيفة.