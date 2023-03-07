محافظ الدقهلية يحيل 48 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 48 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا و ميت غمر وشربين، وتمى الأمديد ومركز المنصورة والكردي والمنزلة ونبروه ، وقال ان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضر عدم تمكين حملة، و5 محاضر انتهاء من الإنتاج ، و1محضر عدم وجود سجل و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و4 محاضر تصرف فى دقيق(بكمية قدرها 13 شيكارة) و12 محضر نقص وزن، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى ومحضر مخالفة قانون حماية المستهلك و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وتم التحفظ على 43 كجم لحوم وكبدة وسجق ودهن و50 كجم لحم بلدى و50 طن مكرونة كما تم إعدام 50 كرتونة خل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء.

حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة نبروه باشراف ومتابعة المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة، وبمدينة الكردي باشراف ومتابعة أميمه السعيد رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.