اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه تعقد اجتماعها الثانى استعدادا للنسخة السادسة

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه تم عقد الاجتماع الثانى للجنة العلمية الخاصة باسبوع القاهرة السادس للمياه برئاسة الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومي لبحوث المياه وبحضور أعضاء اللجنة و المسئولين عن تنظيم الإسبوع بقطاع التخطيط .

وتم خلال الإجتماع عرض تشكيل ومهام اللجنة والاتفاق على خطة العمل والبرنامج التنفيذي ومناقشة محاور الاسبوع وتحديد معايير تقييم الملخصات والاوراق البحثية ومناقشة برنامج المسابقات.

يشار إلى أن إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى ، مع العمل على تناول قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص ، مع التأكيد على دور هذا الاسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه التغيرات.

وشمل الأسبوع فى نسخته الخامسة عقد 4 فعاليات رفيعة المستوى و 3 جلسات عامة و 30 جلسة فنية و 12 حدث جانبى و 6 ورش عمل و 3 مسابقات و 4 زيارات ميدانية ، وذلك بحضور 1500 مشارك من 70 دولة ومشاركة 66 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و 435 متحدث ، و تنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.