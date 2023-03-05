العثور على قطة حية مدسوسة فى حقيبة يد مسافر فى مطار نورفولك الأمريكى

كتبت ريهام عبد الله

فى واقعة غريبة، عثر مسئولو الأمن، فى مطار نورفولك الدولى فى ولاية فيرجينا الأمريكية، على قط حى مدسوس فى حقيبة يد، تخص أحد المسافرين فى المطار.

ونشرت إدارة أمن النقل، وهى وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلى الأمريكية، صورة بالأشعة السينية تظهر القطة الأليفة فى الحقيبة، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، وفقا لموقع CNN عربية.



جهاز الفحص يكشف عن القطة فى حقيبة المسافر

بيان إدارة أمن النقل

ومازحت إدارة أمن النقل متابعيها عبر تويتر، وغردت: "انتباه لأصحاب الحيوانات الأليفة: من فضلكم لا ترسلو حيواناتكم الأليفة إلى الطائرة عبر نقطة التفتيش ذات الأشعة السينية.. هذا خطأ كارثى".

ومن جهتها، قالت ليزا فاربستين، المتحدثة باسم إدارة أمن النقل، الواقعة: "كانت هذه حالة مسافر يصطحب حيوانه الأليف، المسافر كان يعلم أنّ القط فى حقيبة يده، إذ أنها كانت حقيبة أو حاوية مخصصة لحمل الحيوانات الأليفة للسفر".

وقالت فاربستين: "يبدو أن المسافر إما لم يكن يعلم كيف يخرج الحيوان الأليف من حقيبة السفر المحمولة قبل المرور عبر نقطة التفتيش، أو أنه نسى القيام بذلك"، وتابعت: "عندما يحدث ذلك، يتوجب عليهما البدء من جديد، ما يعنى أن الراكب والقط يجب أن يبدآ من جديد الإجراء الأمنى عند نقطة التفتيش".

كيفية اصطحاب حيوانك الأليف فى المطار

ويحتاج المسافر إلى إخراج الحيوان الأليف من حقيبة الحمل المخصصة للسفر، وحمله عبر جهاز الكشف عن المعادن، أو جعل الحيوان الأليف يعبر خلال جهاز الكشف عن المعادن مرتديا الطوق.

أوضحت فاربستين أن هذا يعد إجراء نموذجى لكيفية السفر برفقة الكلاب الصغيرة، وتابعت: "أما فى حالة القطط، إذا لم يتوفر طوق لها، توصى إدارة أمن النقل بشدة بطلب المسافر للفحص داخل غرفة خاصة".

وقالت إن السبب هو أن القطط تميل إلى أن تكون أكثر عدائية من الكلاب، وقد تخدش أو تعض أو تقفز أو تحاول الهرب.