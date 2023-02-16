"قطة عطشانة" تفاجئ مذيعة تركية على الهواء أثناء حملة تبرعات لضحايا الزلزال

وكالات

قاطعت "قطة" بثا مباشرا للتليفزيون التركي، عندما قفزت فجأة على المكتب أمام المذيعة بالاستديو لشرب الماء.

واقتحمت القطة الاستديو أثناء البث المشترك على القنوات التركية، في إطار حملة لجمع تبرعات للمناطق التي ضربها الزلزال، الأسبوع الماضي.

وحسب موقع العين الإخبارى، لم تكن القطة ضمن قائمة الضيوف، لكنها أصبحت "نجمة" بعد ظهورها أمام ملايين المتابعين في لقطة إنسانية.

وانطلقت حملة تبرعات على عدد من القنوات التركية، الأربعاء ،بمشاركة نخبة من الإعلاميين والفنانين الأتراك، جمعت حتى الآن أكثر من 100 مليار ليرة تركية.

وبينما كان الفنانون والإعلاميون يستقبلون المكالمات من المتبرعين على الهواء مباشرة، اقتحمت القطة الاستديو وبدأت تتجول في المكان.

بعد مرور أكثر من أسبوع على كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 40 ألف قتيل.