"صحة المنوفية": إجراء 2300 حالة لفحص المقبلين على الزواج بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، أنه تم تدشين ، منذ بداية نهاية الشهر الماضى حيث تم إطلاق إشارة البدء لمبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج وذلك تحت شعار "100 مليون صحة" بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لـ "اليوم السابع"، أنه تم إجراء 2300 حالة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج بنطاق المحافظة.

وشددت على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمباراة لتحقيق المستهدف منها ، والتى تهدف إلى القضاء على الأمراض المعدية المتنقلة بين الأزواج وتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية ،فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفحص المقبلين على الزواج لإعداد جيل سليم خال من الأمراض وتقديم رسائل توعوية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.

وكان الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، قد أكد أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة ، لإجراء الفحص الطبي والتحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل و استخراج الشهادة الصحية ، مؤكداً أنه تم توفير خدمات المبادرة في (11)مركز ووحدة طبية بنطاق المحافظة بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية ومركزين بإدارة شبين الكوم وذلك طوال أيام العمل الرسمية بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر ، بالإضافة إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل ) .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تابع ميدانيا أعمال المبادرة بالمركز الصحي بشبين الكوم للتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز للمواطنين ، والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري) ، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين) ، فضلا عن التأكد من تسجيل البيانات وتابع بعض الحالات الموجودة بالمركز ومدى فاعلية أجهزة التحاليل بالمعمل ، مؤكداً أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg.

وتشمل المبادرة تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج والتي تتضمن المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية ، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين ، وكذا التعريف بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول والتى تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة ، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.