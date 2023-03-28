صحة المنوفية: تدريب مسئولي الثقافة الصحية على الإنعاش القلبى الرئوى الأساسىي

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية دورة تدريبية لمسئولى الثقافة الصحية بالمديرية والإدارات على الأنعاش القلبى الرئوى الأساسى.

حيث قام الدكتور أحمد شاويش مدير إدارة الثقافة الصحية، والدكتورة شيماء سعد سالمان، بتدريب مسئولى الثقافة الصحية بالمديرية والإدارات على الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى، فى إطار تكليف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لإطلاق الحملة التوعوية عن مبادرة "كل ثانية حياة" لرعاية وعلاج مرضى الذبحة الصدرية ورفع الوعى المجتمعى بأعراض النوبات القلبية.

وجاء ذلك بناءاً على توجيهات الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحى والسكانى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورخالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

حيث تم توضيح أن إنعاش القلب والرئتين Cardiopulmonary resuscitation)‏ (CPR) هي عملية إسعافية طارئة يقوم بها الشخص المسعف ويتم تنفيذها يدوياً في محاولة للحفاظ على وظائف الدماغ سليمة حتى يتم إتخاذ مزيد من التدابير لاستعادة عفوية الدورة الدموية والتنفس لإنقاذ حياة شخص مصاب بسكتة قلبية.

كما تم توضيح الأهمية للمتدربين وأنه إذا لم يتم على الفور البدء بعملية الإنعاش فإن خلايا الدماغ تبدأ بالتلف غير الرجعي "الموت" خلال دقائق 10 دقائق.