اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير الصحة: فحص وتقديم التوعية لـ34.725 مليون سيدة لمواجهة السرطان

الجمعة، 31 مارس 2023 05:15 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة: فحص وتقديم التوعية لـ34.725 مليون سيدة لمواجهة السرطان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 
وزير الصحة: فحص وتقديم التوعية لـ34.725 مليون سيدة لمواجهة السرطان
 
التعليم العالى: الانتهاء من تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور
 
وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلى تحالف مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان
 
"التموين" تبدأ غدًا صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية
 

 


حصاد الوزارات

وزير الصحه

التعليم العالى

الانتاج الحربى

التموين

الصحه

وزير التعليم العالى

الدرن

التامين الصحى



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