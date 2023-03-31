حصاد الوزارات.. وزير الصحة: فحص وتقديم التوعية لـ34.725 مليون سيدة لمواجهة السرطان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: فحص وتقديم التوعية لـ34.725 مليون سيدة لمواجهة السرطان
التعليم العالى: الانتهاء من تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور
وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلى تحالف مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان
"التموين" تبدأ غدًا صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية
الصحة: معدلات الإصابة بالدرن انخفضت إلى 33% من المسجلة عام 2015
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