وقال المصدر الأممي ـ حسبما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية ـ إنه "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الجمعة المقبل لبحث نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وكانت أوكرانيا قد حثت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على تحذير السلطات البيلاروسية من العواقب بعيدة المدى على بيلاروسيا في حالة موافقتها على تلقي أسلحة نووية تكتيكية من روسيا داخل أراضيها .. وذلك بعدما صرح الرئيس الروسي مؤخرا بأن بلاده تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.