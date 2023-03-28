اليوم السابع
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متى يمكن للأطفال ممارسة الرياضة فى رمضان؟ الصحة توضح

الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:00 ص
متى يمكن للأطفال ممارسة الرياضة فى رمضان؟ الصحة توضح ممارسة الطفل الرياضة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن ممارسة الطفل الرياضة في وقت مبكر أو متأخر بعد الإفطار بساعتين على الأقل مع تجنب التمارين العنيفة وقت الصيام.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اتباع نمط حياة صحي وتناول الفواكه والخضروات إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، يقوى الجسم ويحمى من الإصابة بمرض السكر خاصة طوال أيام شهر رمضان المقبل .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، يمكن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين ضمن الفئة العمرية أكبر من 40 عاما، إضافةً إلى المواطنين ضمن الفئة العمرية من 18 عاماً الذين لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وأضاف عبدالغفار، أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (العشوائي والتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع عبد الغفار، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. 


الصحة

شهر رمضان

ممارسة الرياضة

الرياضة



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