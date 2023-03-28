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الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:17 م
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حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن إنشاء مستشفى جديد بجامعة بنها بمليار جنيه

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن إنشاء مستشفى جديد بجامعة بنها بمليار جنيه وزارة التعليم العالى -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"الصحة" تعلن إجراء الفحص الطبى لـ84 ألف شاب وفتاة من راغبى الزواج خلال شهر
موعد تشغيل الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل.. تفاصيل
التعليم: تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية الإعدادية من العام الدراسى 2025
السكة الحديد: تشغيل قطار التالجو يوميا القاهرة - أسوان من غد
"الصحة" تكشف خدمات المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الرعاية الأولية
التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية وتستهدف طلبة التعليم الفنى
وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ تطوير مستشفيات أُم المصريين والقبطي وهليوبوليس
رضا حجازى يباشر العمل من مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة
تعرف على نسب تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع مدينة نصر.. صور

 


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