نقص الحديد.. عواقب يجب معرفتها وكيفية التغلب عليه

إيناس البنا

الحديد معدن أساسي ضروري لإنتاج الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء في جميع أنحاء الجسم، يعد استهلاك كميات كافية من الأطعمة الغنية بالحديد أمرًا مهمًا للحفاظ على نظام المناعة الصحي والوقاية من أمراض نقص الحديد.

فيما يلي عواقب نقص الحديد وفقا لموقع " OnlyMyHealth"



فقر دم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا ، ويحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء. وفقًا للأبحاث ، فإن 30 إلى 50 % من فقر الدم لدى الأطفال ناتج عن نقص الحديد، تشمل الأعراض التعب والضعف وشحوب الجلد. الضعف الادراكي الحديد مهم لنمو الدماغ والوظيفة الإدراكية ، ونقص الحديد يمكن أن يسبب مشاكل معرفية مثل ضعف التركيز وصعوبة التعلم وبطء المعالجة العقلية.

ضعف جهاز المناعة

الحديد ضروري للجسم لإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على محاربة الالتهابات، بدون كمية كافية من الحديد، تتأثر قدرة الجسم على محاربة العدوى. انخفاض الأداء البدني يساعد الحديد أجسامنا على إنتاج الطاقة، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى انخفاض الأداء البدني، قد يشعر الشخص بالتعب والضعف وعدم القدرة على ممارسة الرياضة. زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل الحديد مهم لصحة النساء الحوامل وأطفالهن، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات ، بما في ذلك الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة. تساقط الشعر يساعد الحديد في الحفاظ على صحة فروة الرأس وهو ضروري لنمو الشعر، يمكن أن يؤدي نقص الحديد في نظامك الغذائي إلى تساقط الشعر، وفقًا لمجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، فإن خلايا بصيلات الشعر معرضة بشكل خاص لنقص الحديد وقد تكون غير قادرة على إنتاج خلايا جديدة بشكل فعال عندما تنضب إمدادات الحديد. زيادة خطر الإصابة بالعدوى يساعد الحديد الجسم على إنتاج الأجسام المضادة التي تساعد على محاربة الالتهابات، يمكن أن يجعل نقص الحديد الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. كيفية محاربة نقص الحديد أدرج بعضًا من أفضل مصادر الحديد مثل اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية والبقوليات والتوفو والمكسرات والبذور والخضروات الورقية الداكنة.

تعتبر حبوب الإفطار المدعمة بالحديد ودقيق الشوفان مصادر جيدة للحديد، يمكن أن يوفر كوب واحد من الحبوب المدعمة كمية كافية من الحديد، بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الفواكه ، مثل المشمش والزبيب والخوخ ، تحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من الحديد.

من المهم ملاحظة أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي يمكن أن يساعد في تحسين امتصاص الحديد من المصادر النباتية، يوجد فيتامين ج في الحمضيات والطماطم والفلفل والبروكلي، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي في زيادة امتصاص الحديد.

بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد ، من المهم الحد من تناول بعض المواد التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد، تشمل هذه المواد القهوة والشاي والأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان.