نقص الحديد يؤدي إلى مشاكل في النوم.. كيفية تقليل المخاطر

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى مشاكل في النوم أي تقلبات في الهرمونات أو نقص المغذيات يمكن أن تسبب اضطرابات واضطرابات في النوم ، بما في ذلك الأرق. نقص الحديد أو فقر الدم هو اضطراب لا يحتوي فيه الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة التي تتطلبها أنسجة الجسم لتلقي الأكسجين، ويحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج ما يكفي من أحد مكونات خلايا الدم الحمراء التي تتيح لها حمل الأكسجين (الهيموجلوبين) وبالتالي، قد يجعلك نقص الحديد تشعر بالخمول وضيق التنفس، يصبح جسمك غير قادر على إنتاج هرمونات النوم بدون الحديد، بحسب موقع "Health".أي تقلبات في الهرمونات أو نقص المغذيات يمكن أن تسبب اضطرابات واضطرابات في النوم ، بما في ذلك الأرق.

يمكن أن يتسبب نقص الحديد في حدوث اضطراب دوري في حركة الأطراف (PLMD) ، وهو نوع من اضطرابات النوم.

مشاكل النوم وفقر الدم

في اضطراب حركة الأطراف، يميل المرضى إلى الشعور بألم في الساق في المساء والليل الذي يحدث أثناء النوم ويسبب مشاكل في النوم.

يرتبط ألم الساق هذا بإيقاع الساعة البيولوجية ، ويبدأ الألم فقط في المساء والليل ، ولكن يشعر المريض بالراحة أثناء النهار.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد قد لا يتمكنون من النوم إما بسبب اضطراب حركة الأطراف أو الأرق.

يؤدي الأرق إلى عدم القدرة على النوم أو الحفاظ عليه في بعض الأحيان ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالأرق من الاستيقاظ في الصباح الباكر، وفي هذه الحالة يصبحون غير قادرين على العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ.

يتم تنشيط مسارات نقص الأكسجين في الدماغ في مرضى اضطراب حركة الأطراف.

بشكل عام ، تشير البيانات الموجودة إلى الفيزيولوجيا المرضية التي تنطوي على انخفاض اكتساب الخلايا للحديد في الدماغ.

كيف تعالج مشاكل النوم وتتعامل مع نقص الحديد؟

إذا ظهرت عليك أي أعراض، فإليك بعض الأشياء التي يجب -أن تضعها في اعتبارك لإصلاح مشاكل النوم:

-أصلح وقت نومك واستيقاظك

-تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والبيض والخضراوات الورقية وما إلى ذلك.

-تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، خاصة بعد السادسة مساءً

-تجنب تناول النيكوتين

-قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحمضيات والبروكلي والطماطم والبطيخ

-تمرن بانتظام لتحافظ على لياقتك

-تجنب تناول عشاء كثيف وفي وقت متأخر من الليل

-يجب أن تكون بيئة النوم هادئة وممتعة

-تجنب استخدام التعرض للضوء الأزرق من الهواتف المحمولة والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل 2-3 ساعات على الأقل من النوم.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك مشاكل النوم يمكن أن يعطل دورة نومك ويؤدي إلى مشاكل مثل اضطراب حركة الأطراف الدورية والأرق. يميل الكثير من الناس إلى التغاضي عن علامات نقص الحديد أو فقر الدم، ولكن من الضروري الحفاظ على مستواه تحت السيطرة. يمكنك إبقاء فقر الدم بعيدًا عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكن أن تكون فعالة ليس فقط في علاج النقص ولكن أيضًا في تحسين دورة نومك.