مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أبو شوشة في مركز أبوتشت، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع مصطفى محمد نورالدين، وإصابة عبدالحميد أحمد محمد، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، بقرية أبو شوشة في مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.