إصابة 4 أشخاص فى حادثى انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أُصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، في حادثي انقلاب دراجة نارية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بنطاق مركز بيلا، وأخرى بمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول 4 مصابين فى حادثي انقلاب دراجة نارية منفصلين، ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من علي محمد أحمد، 60 سنة، ونجله محمد علي محمد، 22 سنة، فى انقلاب دراجة نارية بمركز بيلا، كما أُصيب «محمد عبدالله محمود»، 37 سنة، و«صابر عمر أحمد »، 30 سنة، من قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، فى انقلاب دراجة نارية.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وتحررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.